Колокол в Нотр-Даме прозвонил в первую годовщину пожара

Колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил в первую годовщину пожара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, колокольный звон начался в 22:00 по московскому времени и продолжался в течение пяти минут. В это же время французы ежедневно аплодируют медикам, работающим с зараженными коронавирусом, из окон своих домов.

По данным агентства, к Нотр-Даму пришли не менее 100 человек - большинство из них были в масках, также полицейские напоминали им о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Колокол "Эмманюэль" подарил Нотр-Даму Людовик XIV в 1686 году. Он считается вторым по величине колоколом во Франции: его вес составляет 13 тонн, а язык - 500 килограммов.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Пожар потушили только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.