В Израиле число умерших пациентов от коронавируса достигло 140

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось до 12 591, общее число скончавшихся составило 140 человек.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно сводке израильского министерства на 9.00 четверга, число случаев заражения коронавирусом возросло до 12591, из них 140 человек скончались. Число больных в тяжелом состоянии уменьшилось до 174, число пациентов на искусственной вентиляции легких выросло до 140.

При этом 2 624 человека выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.