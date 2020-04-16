Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 3448

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 3 448, до 27 938. Об этом сообщил оперативный штаб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число случаев смерти пациентов с коронавирусом в РФ выросло до 232, за сутки умерли 34 человека.

При этом число выздоровевших россиян возросло до 2 304, за сутки выписали 318 человек.