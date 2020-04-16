Грузия продлила время действия ограничения на регулярные авиарейсы

В Грузии до 10 мая продлено время действия ограничения на регулярные авиарейсы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Агентство гражданской авиации Грузии.

Отмечается, что в случае необходимости будут осуществляться только чартерные авиарейсы.