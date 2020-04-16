https://news.day.az/world/1224492.html Грузия продлила время действия ограничения на регулярные авиарейсы
Грузия продлила время действия ограничения на регулярные авиарейсы
В Грузии до 10 мая продлено время действия ограничения на регулярные авиарейсы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информацию об этом распространило Агентство гражданской авиации Грузии.
Отмечается, что в случае необходимости будут осуществляться только чартерные авиарейсы.
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