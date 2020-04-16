https://news.day.az/world/1224516.html Глава Европейского бюро ВОЗ выразил надежду на продолжение взносов США
Глава Европейского бюро ВОЗ выразил надежду на продолжение взносов США
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил надежду на продолжение финансовой поддержки ВОЗ со стороны США. Соответствующее заявление он сделал в четверг на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Соединенные Штаты на протяжении очень длительного времени поддерживали ВОЗ, и я очень рассчитываю, что это продолжится в будущем", - сказал он. "Мы изучаем финансовую ситуацию, но в настоящее время мы находимся посреди [связанного с коронавирусом] кризиса, и внимание сосредоточено на спасении жизней", - подчеркнул Клюге.
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