В Австрии число заразившихся коронавирусом достигло 14416 человек

"Число инфицированных коронавирусом в Австрии за сутки выросло на 0,9%, всего в стране 14,4 тысячи зараженных". Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения республики Рудольф Аншобер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По состоянию на сегодня у нас 14416 больных, рост со вчерашнего дня составил 0,9%", - сказал Аншобер на пресс-конференции.

Он добавил, что за последние сутки выздоровели 888 человек, а заболели -124.

Согласно последним данным минздрава Австрии, число жертв коронавируса в стране составляет 354.

Австрия во вторник, 14 апреля, начала пошагово отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. Возобновили работу маленькие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также все строительные и садовые, при этом "первооткрыватели" обязаны контролировать число посетителей, а также следить за тем, чтобы те носили маски и держали дистанцию.

Если все пойдет по плану, 1 мая откроются все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Работа гостиниц и ресторанов в республике может возобновиться не раньше середины мая, а мероприятия останутся под запретом минимум до конца июня. Ограничения на выход из дома сохраняются до 1 мая.

После оглашения сроков возвращения к нормальной жизни канцлер Австрии Себастьян Курц предупредил, что при необходимости и в случае ухудшения ситуации правительство может "сорвать стоп-кран".