10-летняя девочка в России вместе с отчимом ограбила салон сотовой связи

Полицейские Самары закончили расследование уголовного дела по факту нескольких разбоев, совершенных 43-летним мужчиной, и передали материалы в суд.

На один из грабежей преступник взял свою 10-летнюю падчерицу, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Серия грабежей произошла еще в сентябре 2019 года. Преступник по отработанной схеме врывался в магазины, связывал продавцов и похищал деньги и товары. На одно крупное дело он отправился вместе с дочкой своей сожительницы.

Девочка с ножом в рюкзаке вошла в салон сотовой связи, убедилась, что кроме сотрудника торгового заведения никого нет, позвала своего старшего подельника, после чего тот ворвался в помещение, взял у падчерицы оружие, завел продавщицу в подсобку и связал ее.

Пока мужчина грабил салон, ребенок с ножом в руке следил за пленницей. Добычей криминального дуэта в тот раз стали несколько тысяч рублей, 36 смартфонов, 277 сим-карт и охапка аксессуаров для мобильных телефонов - похищенное потянуло на сумму 291 тысячу рублей. После этого мужчина и девочка скрылись, забыв на месте преступления страницу из школьной тетради, в которую был завернут нож.

Вскоре полицейские нашли оставленную улику и вычислили преступника. Мужчина был задержан. Похищенные ценности частично удалось вернуть владельцам.

В ближайшее время налетчика ждет суд, помимо разбоев ему вменяют вовлечение несовершеннолетнего в организованную группу для совершения особо тяжкого преступления.