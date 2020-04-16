В Иране за последние сути от коронавируса нового типа скончались 92 человека.

Информацию об этом распространило агентство "Анадолу", передает Day.Az.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 4869 человек.

За последние сутки в Иране коронавирусом заразились 1606 человек, общее количество инфицированных достигло 77 995 человек.

До сегодняшнего дня от коронавируса излечились 52 229 человек. Состояние 3594 зараженных в настоящее время тяжелое или средней степени тяжести.