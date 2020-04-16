На востоке России набирают силу лесные пожары

В лесах Забайкалья с завтрашнего дня вводят режим ЧС. Ограничивать будут въезд в лес, а нарушителям предъявят штрафы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, такие меры пришлось принять из-за лесных пожаров. По последним данным - горят около 20-ти тысяч гектаров. Обстановка накаляется и в других регионах.

Черные остовы деревьев еще дымятся - пожар в этом лесу потушили недавно. Еще немного и огонь подошел бы вплотную к железнодорожной станции Лесная и деревне Жилковщина в Забайкалье. 12 апреля огонь почти перекинулся на деревню Кука неподалеку. Сейчас здесь тепло, около 20 градусов, сильный ветер, и это усложняет работу профессионалов.

Пожар остановили 35 человек из "Авиалесоохраны", 74 - из Забайкальского лесхоза, трое от лесной охраны. Местные жители помогали. Сейчас пожарные делают так называемый отжиг, нужно очистить поверхность земли от всего, что может гореть. Широкая полоса земли не даст пожару перекинуться дальше.

Причиной пожара предварительно назвали искры от тепловоза - через станцию Лесная проходит Забайкальская железная дорога. Пожар площадью в три тысячи гектаров стал крупнейшим в Забайкалье в последнее время. Рослесхоз уже отправил в Забайкалье 64 авиапожарных федерального резерва, готовятся выехать сюда еще 85 сотрудников. Сейчас в Забайкалье тушат 11 лесных пожаров, потушено 20. особый противопожарный режим действует в 29 муниципальных районах края. Рослесхоз рекомендует ввести режим чрезвычайной ситуации в регионе.

А это уже Амурская область, здесь лесные пожары тушат 50 авиапожарных федеральной "Авиалесоохраны". Здесь тоже установилась летнее тепло, а сильный ветер и отсутствие дождей усложняют борьбу с огнем.