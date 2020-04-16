https://news.day.az/world/1224554.html В России перенесли парад Победы
В России перенесли парад Победы
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату. О таком решении стало известно принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, передает Day.Az.
По словам трех источников издания в администрации президента и Минобороны, официально о переносе планируется сообщить до конца недели, скорее всего, это будет сделано на заседании Совета безопасности России 16 апреля.
Утверждается, что об этом объявит глава государства Владимир Путин.
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