В России перенесли парад Победы

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату. О таком решении стало известно принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, передает Day.Az.

По словам трех источников издания в администрации президента и Минобороны, официально о переносе планируется сообщить до конца недели, скорее всего, это будет сделано на заседании Совета безопасности России 16 апреля.

Утверждается, что об этом объявит глава государства Владимир Путин.