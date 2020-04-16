https://news.day.az/world/1224564.html Число умерших от коронавируса в Испании превысило 19 тысяч
Число умерших от коронавируса в Испании превысило 19 тысяч
За последние сутки в Испании от нового вида коронавируса умер 551 человек.
Об этом сообщило министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Отмечено, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 19 130 человек.
За последние сутки в Испании 5183 человека заразились коронавирусом, число инфицированных достигло 182 816 человек.
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