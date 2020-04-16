Число умерших от коронавируса в Испании превысило 19 тысяч

За последние сутки в Испании от нового вида коронавируса умер 551 человек.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Испании, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Отмечено, что число умерших от коронавируса в Испании достигло 19 130 человек.

За последние сутки в Испании 5183 человека заразились коронавирусом, число инфицированных достигло 182 816 человек.