Один из основателей кул-джаза Ли Кониц умер от коронавиурса

Звезда джаза Ли Кониц умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает NPR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Саксофонист скончался в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке. По словам его сына Джона Коница, причиной смерти стало заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом. Музыканту было 92 года.

Ли Кониц родился 13 октября 1927 года в Чикаго. За свою музыкальную карьеру, которая длилась около 70 лет, он записал более 150 альбомов и стал одним из основателей кул-джаза - стиля, возникшего в конце 1940-х годов на Западном побережье США.

В последние годы Кониц начал экспериментировать с фри-джазом и авангардным звучанием. Вместе с молодыми артистами он выпустил ряд пластинок современного фри-джаза и импровизаций на разных лейблах.

За последний месяц это уже третий известный джазовый музыкант, скончавшийся от коронавируса. 1 апреля сообщалось, что из-за COVID-19 скончался обладатель "Грэмми" Уоллес Рони. Несколькими днями позже стало известно о смерти пианиста Эллиса Марсалиса.