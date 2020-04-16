Почему США вновь обвинили Китай в создании коронавируса

Сегодня вновь обострились американо-китайские отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, журналисты Fox News утверждают, что все-таки вычислили так называемого нулевого пациента. Якобы он работал в лаборатории Уханя, а сам COVID-19 был не биологическим оружием, а результатом попыток Китая превзойти США в борьбе с вирусами. Впрочем, никаких реальных доказательств телеканал не привел.

Новый виток расследования произошел на фоне не самых приятных новостей. США побили новый антирекорд по смертности. За минувшие сутки коронавирус убил там более 2,3 тысячи человек, а случаев заражения - почти 25 тысяч. Но похоже, что такую статистику Дональд Трамп не замечает. Президент США считает, что самый сложный этап борьбы с пандемией уже пройден. И намерен ускорить отмену санитарных мер, заявив, что многие штаты откроют еще до 1 мая.

Столь же оптимистичная реакция последовала из Пентагона. Там заявили, что не будут сворачивать учения НАТО. Притом что Конгресс США отправился на карантин и даже сотрудники NASA управляют марсоходами из дома. Зато тысячи американцев сейчас не знают, как оплатить тесты на COVID-19. По закону, проверка должна быть бесплатной, но до нее у пациента должны исключить другие заболевания, например грипп или аденовирус. Вот как раз эти анализы стоят недешево.