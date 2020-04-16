В Японии расширили режим ЧС на всю территорию страны

Власти Японии расширили режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса на всю территорию страны на период до 6 мая. Соответствующее решение было принято в четверг по итогам заседания правительственного штаба по мерам против распространения инфекции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение расширить режим ЧС с семи регионов до всей территории страны. Меры будут действовать до 6 мая, как и в случае с регионами, где он уже был объявлен. Мы исходим из того, чтобы снизить потоки людей на "золотую неделю" (период праздников в Японии в конце апреля - начале мая - прим. ТАСС). Мы призываем жителей страны не выходить из дома без крайней необходимости, в также просим воздержаться от поездок во время праздников", - сказал премьер-министр Синдзо Абэ на заседании.



Он также отметил, что правительство Японии намерено отказаться от плана по выделению 300 тыс. иен (2 750 долларов) на семью, чьи доходы упали в последние месяцы из-за ситуации с новым коронавирусом. Вместо этого, по словам премьера, будут разработаны другие меры поддержки, в частности сейчас прорабатывается план выделения каждому гражданину Японии по 100 тысяч иен (930 долларов).



С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. Режим не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. Позднее власти центральной префектуры Айти, где расположены многочисленные заводы крупнейших японских компаний, самостоятельно ввели у себя режим ЧС. Позднее на аналогичный шаг пошли власти префектур Исикава, Фукуи и Хоккайдо.



Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Японии достигло 9,4 тыс., включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который месяц был в карантине в порту Иокогама. Число летальных исходов приближается к 200.



С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.