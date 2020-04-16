5-звездочные отели в Австралии кормят людей на карантине просроченными продуктами

В Австралии туристы, помещенные по прилету из других стран на обсервацию в роскошные отели, жалуются на плохую пищу, пишет SBS Punjabi, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, о некачественном питании рассказали супруги Джон и Франси Хейвуд, которые прибыли из Индии. Пару поместили на карантин в отель Travelodge Hotel Southbank в Мельбурне.

Муж и жена уверяют, что у блюд, которые им подают, истек срок годности.

"Еда гнилая и даже вонючая. Мы не ожидали такого в этом отеле", - пожаловался Джон Хейвуд.

Другие туристы также заявили, что им не нравится то, чем их кормят в фешенебельных отелях во время изоляции. Путешественники назвали блюда "тошнотворными", "ужасными". Продукты, которые дают людям, зачастую полусырые и несвежие.

Некоторым приходится заказывать еду, которую им доставляют курьерские службы.

Персонал отеля оправдывается, говоря, что всем, кто находится у них на карантине, стараются сделать условия пребывания максимально комфортными. А на контейнерах с якобы просроченными продуктами была просто перепутана этикетка с датой