В России предотвратили вооруженное нападение на школу

ФСБ России задержала в Красноярске 14-летнего подростка, готовившего вооруженное нападение на школу. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает Day.Az.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении", - сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, решение о возбуждении уголовного дела будет принято после экспертиз оружия и боеприпасов и иных предметов и документов.

Подросток собирался устроить стрельбу в школе 19-20 апреля.