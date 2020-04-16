МИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

"Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами".

Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так он прокомментировал сообщение американского телеканала Fox News, который со ссылкой на многочисленные источники утверждает, что первый пациент, заболевший COVID-19, работал в лаборатории уханского Института вирусологии.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что вопрос о происхождении вируса и о каналах его передачи должны изучать ученые.

"Я хочу обратить вообще внимание на то, что ВОЗ не раз заявляла, что нет никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории. Многие известные мировые специалисты считают так же", - добавил дипломат.

Вспышку новой коронавирусной инфекции зафиксировали в Ухане в конце декабря. В последний день года китайские власти проинформировали о заболевании Всемирную организацию здравоохранения, а та два месяца спустя, 11 марта, объявила о глобальной пандемии.

С того момента, как стало известно о новой болезни, в СМИ и интернете неоднократно появлялись различные предположения о том, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории местного института вирусологии. Сам институт еще в январе выступил с открытым письмом, в котором назвал эти версии ложными слухами, и подчеркнул, что совесть сотрудников, которые внесли огромный вклад в определение нового вируса и борьбу с эпидемией, "абсолютно чиста".

К середине марта пандемия COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились почти два миллиона человек, 123 тысячи умерли. Самая серьезная ситуация складывается в США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.