https://news.day.az/world/1224691.html Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в четверг вечером провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Председатель КНР заявил во время разговора, что Россия и Китай должны противостоять политизации пандемии и "развешиванию ярлыков".
"Политизация пандемии и развешивание ярлыков не принесут пользу международному сотрудничеству, Китай и Россия должны сплоченно взаимодействовать, вместе защищать глобальную систему здравоохранения", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
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