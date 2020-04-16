Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в четверг вечером провели телефонный разговор. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Председатель КНР заявил во время разговора, что Россия и Китай должны противостоять политизации пандемии и "развешиванию ярлыков".

"Политизация пандемии и развешивание ярлыков не принесут пользу международному сотрудничеству, Китай и Россия должны сплоченно взаимодействовать, вместе защищать глобальную систему здравоохранения", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.