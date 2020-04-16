Великобритания стала шестой страной с более чем 100 тыс. случаев заражения коронавирусом

Великобритания стала шестой страной в мире, где было подтверждено более 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Как говорится в сообщении, распространенном в четверг минздравом страны, число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 13 729, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Помимо Соединенного Королевства, больше 100 тыс. заболевших было выявлено в Германии, Испании, Италии, США и Франции.

"Из 327 608 человек, у которых были взяты анализы [на наличие коронавируса], у 103 093 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 [19:00 мск] 15 апреля, 13 729 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли", - указывается в тексте.

За сутки был зарегистрирован 861 новый летальный исход. Этот показатель вновь вырос после отмеченного в среду снижения. В последние четыре дня власти страны сообщали о 717, 737, 778 и 761 новом летальном исходе, до этого - о 900 и 980 смертях.

По словам главного санитарного врача Англии Криса Уитти, пока что эксперты не могут с уверенностью говорить о том, что пик заболеваемости в стране достигнут или преодолен. Как ранее подчеркивал научный советник британского правительства Патрик Валланс, прежде чем распространение болезни в стране достигнет пика, сначала в течение двух-трех недель на графиках будет наблюдаться так называемое плато, когда суточный прирост смертей находится примерно на одном уровне, с небольшими колебаниями в ту или иную сторону. Он также предупредил, что на этой неделе может быть отмечено увеличение смертности среди пациентов с заболеванием, вызванным коронавирусом.

23 марта в стране был введен карантин, который, по информации газеты The Times, будет продлен до 7 мая. Как ожидается, решение об этом должно быть объявлено позднее в четверг, оно принималось без участия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Он провел неделю в больнице с коронавирусной инфекцией, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии, и теперь восстанавливается от болезни в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.