В зоне отчуждения ЧАЭС вновь начались пожары

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) вновь начался пожар. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Причиной нового пожара стала накрывшая Киевскую область песчаная буря, которая раздула очаги тления.

Ранее сообщалось, что дождливая погода помогла остановить распространение пожара на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели. Огонь перешел на левый берег реки Припять, подобравшись непосредственно к атомной станции и хранилищу радиоактивных отходов. Многие бывшие села рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. По предварительной версии, причиной стали несколько поджогов.