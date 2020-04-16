Истребитель ВВС Казахстана потерпел крушение

Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВВС Казахстана 16 апреля 2020 года потерпел крушение близ города Караганды. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Казахстана, передает Day.Az.

Сообщается, что самолет потерпел крушение в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства.

"Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганда. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место уже прибыл отряд поисково-спасательной службы ВВС Казахстана.