Владимир Путин перенес парад Победы

Президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна", - заявил глава государства. По его словам, "для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас".

"Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет [к 9 мая], еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", - подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен Годом памяти и славы", - сказал президент, отметив, что будет и "главный парад в Москве на Красной площади, и, конечно, марш "Бессмертного полка" обязательно будет".