Власти Великобритании продлили общенациональный карантин на три недели

Власти Великобритании продлили карантин, введенный в стране 23 марта из-за вспышки коронавируса , еще на три недели. Об этом объявил в четверг на брифинге на Даунинг-стрит глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, выступление которого показывают все основные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство приняло решение, что нынешние меры должны сохраниться как минимум на следующие три недели", - сказал он.

Рааб временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после заражения коронавирусом, из-за которого неделю провел в больнице, в том числе несколько дней - в отделении интенсивной терапии.