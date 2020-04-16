В Грузии полностью запретили передвижение легковых автомобилей

17 апреля с 12:00 до 21 апреля в Грузии полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

Такое решение было принято Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.