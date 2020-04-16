https://news.day.az/world/1224754.html В Грузии полностью запретили передвижение легковых автомобилей
В Грузии полностью запретили передвижение легковых автомобилей
17 апреля с 12:00 до 21 апреля в Грузии полностью запрещается передвижение на легковых автомобилях, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.
Такое решение было принято Координационным советом по борьбе с распространением коронавируса.
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