https://news.day.az/world/1224767.html В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 125 человек
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 125 человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 125 человек, общее число жертв заболевания достигло 1643.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 74 193, за прошедшие 24 часа 4 801 тест на наличие вируса дал положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 1415 человек, общее число выздоровевших достигло 7 089.
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