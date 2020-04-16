https://news.day.az/world/1224768.html Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 108,8 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 108,8 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки примерно на 2,6 тыс. и составляет в настоящий момент 108,8 тыс.
Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Во Франции на сегодняшний вечер мы насчитываем 108 847 подтвержденных случаев, что на 2 641 случай больше, чем вчера", - заявил он. Число жертв на сегодняшний день составляет 17 920 человек, из них более 11 тыс. умерли в медицинских учреждениях.
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