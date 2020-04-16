Коронавирус выявили во всех регионах России

Коронавирус выявлен в Республике Алтай - до сегодняшнего дня регион оставался последним в РФ, где не было зафиксировано случаев заражения.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

"Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины - жительницы региона", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что коронавирус выявлен в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе. Первые проведенные анализы подтвердили коронавирус. Ведется работа по установлению всех возможных контактных лиц и их обследование. Республика Алтай - горный приграничный регион с населением около 218 тыс. человек.

Как сообщил в своем обращении к жителям республики глава региона Олег Хорохордин, женщине, у которой тест на коронавирус дал положительные результаты, 67 лет - она в удовлетворительном состоянии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики, женщину сегодня ночью доставили в Горно-Алтайск. Сейчас устанавливается вся возможная информация о контактных лицах, ведется их обследование. Медучреждения региона находятся в готовности.