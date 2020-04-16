Лидеры G7 договорились о восстановлении экономики

Лидеры государств Большой семерки договорились о возобновлении экономической активности на фоне пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

Главы стран G7 договорились скоординировать возобновление своей экономики после пандемии и обеспечить "надежные цепочки поставок" в будущем, сказано в заявлении.

Отмечается, что США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония стремятся положить конец экономической скованности, вызванной попытками остановить распространение вируса.

"Лидеры G7 поставили перед своими министрами задачу работать вместе, чтобы подготовить все страны G7 к безопасному возобновлению и на основе, которая позволит странам G7 восстановить экономический рост с более устойчивыми системами здравоохранения и надежными цепочками поставок", - заявил Белый дом.

Также отмечается, что лидеры G7 привержены принятию всех необходимых мер для обеспечения сильных и скоординированных глобальных ответных мер в связи с кризисом в области здравоохранения и связанным с ним гуманитарным и экономическим бедствием и начать сильное и устойчивое восстановление.

Напомним, что ранее эксперты предрекли падение ВВП развитых стран на 35%. Прогнозируемый спад ВВП превысит в четыре раза показатель, который был зафиксирован во время кризиса в 2008 году.

Также сообщалось, что МВФ спрогнозировал падение экономики из-за COVID. В этом году мировая экономика потеряет не менее 3%, но в следующем резко вырастет, уверены эксперты.