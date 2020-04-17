Сотни тысяч детей в мире могут погибнуть из-за последствий пандемии

Сотни тысяч детей в 2020 году окажутся под угрозой в результате последствий пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"В результате глобальной рецессии в течение 2020 года могут умереть сотни тысяч детей", - сказал глава ООН.

"Сокращение доходов может привести к тому, что семьи будут меньше средств выделять на здоровое питание, а это особенно сказывается на детях, беременных женщинах, кормящих матерях", - добавил он.

Помимо этого, как отметил Гутерриш, в ряде стран прекратились кампании по вакцинации против кори и полиомиелита. "А с учетом переполненности больниц заболевшие дети могут вовремя не получить лечение", - указал он.