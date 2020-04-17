Для ЕC из-за коронавируса наступил момент истины

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что для Евросоюза наступил момент истины, когда европейское сообщество должно проявлять солидарность по отношению к странам, пострадавшим от вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг.

"Для нас наступил момент истины, когда мы должны решить, является ли Европейский союз политическим или просто рыночным проектом. Я считаю, что это политический проект. Нам нужны финансовые переводы и солидарность, хотя бы для того, чтобы Европа продолжала держаться", - сказал Макрон.

"Если мы не можем сделать этого сегодня, то, уверяю вас, популизм победит - сегодня, завтра, послезавтра в Италии, Испании, возможно, во Франции или где угодно. Если это [ЕС] политический проект, то человеческий фактор является основным, и соображения солидарности должны вступить в силу, а экономика оттолкнется от этого. И давайте не забывать, что сама экономика - социальная наука", - отметил президент Франции.

Он уверен, что если страны ЕС не смогут помочь сами себе в момент столь серьезного кризиса, то это сильно ударит по тому, как Евросоюз начнут воспринимать в будущем. "Люди начнут говорить: "В какую такую замечательную поездку [ЕС] предлагает нам отправиться? Эти люди не защитят вас в кризис, ни после него, они не будут солидарны с вами", - предположил Макрон.