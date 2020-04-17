Европа остается в эпицентре эпидемии коронавируса

Расслабляться не стоит, поскольку в Еропе продолжает бушевать пандемия коронавируса.

Об этом предупредил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Мы остаемся в эпицентре бури", - заявил Клюге, его слова приводят западные СМИ.

По мнению специалиста, эпидемиологическая ситуация начала улучшаться в Испании, Италии, Германии, Франции и Швейцарии, однако растет число зараженных в Великобритании, Турции, Украине и России. также не исключена угроза второй волны коронавируса.

Крайне важно не ослаблять бдительность, убежден Клюге.

При этом ряд европейских стран начал ослаблять ограничения, введенные на фоне пандемии. так, в Испании возобнивили работу коммерческие предприятия. В Дании школьникам позволено вернуться к учебе. Власти Швейцарии объявили, что с 27 апреля начнут снимать ограничения: в первую очередь заработают парикмахерские, врачебные кабинеты и массажные салоны.

О вспышке пневмонии неизвестной природы в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. В результате было установлено, что возбудителем заболевания, получившего название COVID-19, является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в мире заразились около 2 миллионов человек. Более 131 тысячи умерли.