Макрон призвал к тесной координации с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости выстраивать инициативы по борьбе с эпидемией коронавируса вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уделив внимание созданию доступных вакцин. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter в ночь на пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Очень насыщенный обмен с международными участниками борьбы против COVID-19. Вместе мы должны создать вокруг ВОЗ решительную инициативу по диагностике, лечению и [производству] доступных для всех вакцин. Координация. Ускорение. Справедливость. Чтобы спасать жизни", - написал он.

В четверг главы государств и правительств стран Группы семи (G7) провели видеоконференцию, инициированную председательствующими в клубе США. В то время как канцлер Германии Ангела Меркель выразила полную поддержку ВОЗ, пресс-служба Белого дома сообщила, что участники конференции призвали к реформированию организации. Президент США Дональд Трамп подвергал в последние несколько дней ВОЗ резкой критике, выражая мнение, что та действует в интересах Китая. Затем он объявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. Это решение было негативно воспринято основной частью мирового сообщества.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.