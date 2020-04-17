Президент Бразилии уволил министра здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту в разгар пандемии коронавируса.

Об этом экс-глава Минздрава написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Только что президент сообщил мне о моем увольнении из министерства здравоохранения", - говорится в публикации.

Он также поблагодарил коллег по ведомству и пожелал успехов своему преемнику. Наиболее вероятным кандидатом на этот пост считают онколога Нелсона Таиша, который в четверг утром встречался с главой государства.

Мандетта последовательно выступал за социальную самоизоляцию как наиболее действенный, по его мнению, способ противостояния распространению коронавируса и предотвращения коллапса всей системы здравоохранения, вопреки мнению президента. Глава государства неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии. Как утверждает Болсонару, вирус опасен только для пожилых и тех, кто относится к группам риска, большинство же, по его мнению, перенесут его в форме "легкой простуды". Бразильский лидер считает, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы.

Слухи о скором уходе министра из правительства подогревались самим президентом на протяжении нескольких недель. Он неоднократно своими действиями демонстративно противоречил рекомендациям Минздрава: заезжал в магазины и аптеки, общался со сторонниками, призывал их проводить общественные акции и принимал в них участие. По данным соцопросов, 80% бразильцев одобряют рекомендации Мандетты, к действиям же главы государства на фоне пандемии негативно относится 42% респондентов.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 30 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,9 тыс. человек, уровень смертности - 6,3%. Согласно обновленной в четверг сводке, за неделю число летальных исходов увеличилось на 82,4%.

По оценкам Минздрава, в апреле в Бразилии произойдет резкий рост числа инфицированных коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти страны ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.