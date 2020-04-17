Трамп неожиданно приступает к снятию санитарных ограничений в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.

"Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы США, правительство начнет "вновь открывать страну", постепенно отменяя санитарные ограничения.

Трамп добавил, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений, что позволит местным властям предпринять поэтапные и продуманные действия.