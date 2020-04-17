https://news.day.az/world/1224817.html В Калифорнии велосипедист облил бездомного бензином и поджег - ВИДЕО
В Калифорнии велосипедист облил бездомного бензином и поджег - ВИДЕО
В Калифорнии 45-летний велосипедист подъехал к лежащему на дороге бездомному и поджег его, предварительно облив его бензином. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, сообщили в издании Metro, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Жертва, облитая горючим, пыталась отбиваться от агрессивного велосипедиста, но тому удалось поджечь мужчину.
Бездомный получил ожоги первой, второй и третьей степени.
Нападавшим оказался Адриан Альберто Родригес Эррера, его вскоре удалось задержать. Мотив преступника пока неясен.
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