В Калифорнии велосипедист облил бездомного бензином и поджег

В Калифорнии 45-летний велосипедист подъехал к лежащему на дороге бездомному и поджег его, предварительно облив его бензином. Мужчину в критическом состоянии доставили в больницу, сообщили в издании Metro, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Жертва, облитая горючим, пыталась отбиваться от агрессивного велосипедиста, но тому удалось поджечь мужчину.

Бездомный получил ожоги первой, второй и третьей степени.

Нападавшим оказался Адриан Альберто Родригес Эррера, его вскоре удалось задержать. Мотив преступника пока неясен.