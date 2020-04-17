Число больных коронавирусом в мире превысило 2,1 млн

Число умерших от коронавируса нового типа (Сovid-19) во всем мире превысило 140 тысяч.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", согласно обновленным данным сайта "Worldometer", по состоянию на 16 апреля по всему миру от коронавирусной инфекции скончались 141 913 человек, число инфицированных достигло 2 118 713. Излечиться от опасного недуга удалось 535 249 жителям планеты.

США занимают первое место по числу жертв Сovid-19 - 33 387 человек.

Далее следуют Италия - 21 645, Испания - 19 130, Франция - 17 167, Великобритания - 13 729, Иран - 4 869 и Бельгия - 4 857.

В Китае, откуда начал распространяться коронавирус, скончался 3 342 человек.