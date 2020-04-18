Ирландская технология очистки воздуха показала эффективность в борьбе с коронавирусом

Технология плазменной очистки и дезинфекции воздуха, разработанная ирландской компанией Novaerus, успешно зарекомендовала себя в борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщила газета The Irish Times, на днях Институт микробиологии в Гуанчжоу (КНР) по результатам тестов рекомендовал использовать ирландские очистители для дезинфекции медицинских учреждений по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В начале года Novaerus предоставила на безвозмездной основе 22 своих аппарата больницам в городе Ухань, где уже бушевала эпидемия коронавируса COVID-19, распространившаяся затем по всему миру. Очистители, принцип работы которых построен на плазменной низкочастотной очистке воздуха, продемонстрировали возможность практически полного уничтожения вируса, находящегося в воздухе. До этого аппараты в ходе проводившихся в Европе клинических испытаний успешно справились с бактериями Clostridium, вызывающими кишечные инфекции, норовирусами и стафилококками, а также вирусами гриппа и различными аллергенами.

Очистители представляют собой блоки, похожие на небольшой чемодан на колесах - их можно легко разместить в больничной палате или операционной. В закрытых помещениях, где находятся инфицированные люди, быстро растет концентрация патогенов в воздухе, что в свою очередь значительно увеличивает опасность заражения, говорится в статье. Согласно наблюдениям, уровень концентрации коронавируса прямо пропорционально влияет и на степень поражения дыхательных путей - именно поэтому персонал инфекционных стационаров является сегодня главной группой риска в условиях пандемии и подвержен наиболее тяжелым формам заболевания. Традиционная уборка, включающая санитизацию твердых поверхностей и проветривание, лишь незначительно и на короткое время дезинфицирует помещение, говорится в статье.

Однако, по словам директора Novaerus Кевина Девлина, область применения технологии плазменной очистки не ограничивается медучреждениями. "Эпидемия должна убедить всех нас в необходимости по-новому взглянуть на проблему очистки воздуха в помещениях, - отметил Девлин. - Современными дезинфицирующими очистителями должны быть оснащены школы, детсады, офисы, супермаркеты". По словам изобретателя, сейчас главные усилия его компании сосредоточены на создании интегрированных технологий очистки на базе концепции "интернета вещей". Так, например, с помощью небольших сенсоров данные о состоянии воздуха могут передаваться на смартфон, а затем дистанционно запускать автоматический режим работы очистителей воздуха.