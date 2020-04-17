https://news.day.az/world/1224863.html В японском аэропорту найден неразорвавшийся снаряд
В японском аэропорту найден неразорвавшийся снаряд
В аэропорту японского города Наха найден неразорвавшийся снаряд длиной 120 сантиметров и диаметром 35 сантиметров. Он был обнаружен во время ремонта возле взлетно-посадочной полосы.
Закрыта одна из двух ВПП, изменено расписание вылетов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На территории воздушной гавани находится база ВВС США Наха.
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