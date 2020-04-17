В японском аэропорту найден неразорвавшийся снаряд

В аэропорту японского города Наха найден неразорвавшийся снаряд длиной 120 сантиметров и диаметром 35 сантиметров. Он был обнаружен во время ремонта возле взлетно-посадочной полосы.

Закрыта одна из двух ВПП, изменено расписание вылетов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На территории воздушной гавани находится база ВВС США Наха.