Здесь до сих пор правят женщины

Вблизи тибетской границы на берегах озера Лугуху в Гималаях проживает малочисленная народность мосо. Культура и уклад жизни мосо самобытны и уникальны тем, что их практически не затронули современные тенденции, хотя, как отмечают старожилы местности, всё идет именно к этому. А главная отличительная особенность племени заключается в том, что главенствующее место в обществе занимает женщина. Именно женщина решает важные экономические и семейные вопросы, по женской линии переходит наследство, женщина может иметь несколько "приходящих" мужей, которых она выбирает по любви, без принуждения.

Корреспондентка издания Broadly Милен Ларсон во время съемок документального фильма "Последний матриархат Китая" прожила неделю на озере Лугуху в семье женщин мосо, узнала об их уникальной культуре и реалиях матриархального образа жизни. Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru представляет читателям фотографии, сделанные ей в этот период.