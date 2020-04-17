Коронавирус поверг Китай в глубокий кризис. Вторая крупнейшая экономика мира переживает самое серьезное в современной истории падение, показала предварительная оценка последствий глобальной пандемии COVID-19. Это чревато проблемами для всего мира.

Китай первым из ведущих мировых держав принял удар вируса и ушел на карантин, передает Day.Az со ссылкой на ВВС. Он же первым отчитался в пятницу об экономических последствиях. Они беспрецедентны. Экономика страны усохла на 6,8 проц в годовом выражении, тогда как почти полвека она даже не задумывалась о падении и росла темпами до 15 проц в год.

Китай не знал подобного со времен разрухи и репрессий "культурной революции" Мао Цзэдуна конца 1970-х годов.

Китай сейчас - это 17 проц мировой экономики, а не 4 проц, как в прошлую эпидемию коронавируса SARS в 2002-2003 годах. Да и масштабы пандемии несопоставимы. Тогда атипичной пневмонией заразились 8 тысяч человек в 26 странах, и около 800 - примерно каждый десятый - умерли. Сейчас только умерших уже 150 тысяч, а число заболевших превысило 2 млн человек.

Спад в Китае обещает проблемы богатым развитым странам, а небогатым развивающимся и вовсе грозит катастрофой. Они в большинстве своем зависят от притока зарубежного капитала, а он за время эпидемии бежит от них быстрее, чем в прошлый кризис 2008-2009 годов.

Всемирная ассоциация финансистов Institute of International Finance (IFF) подсчитала, что с середины января, когда стали вырисовываться масштабы эпидемии в Китае, отток денег с развивающихся рынков составил 100 млрд долларов и намного превысил вывод капитала даже на пике финансового кризиса десятилетней давности. И он ускоряется: только в марте утекло более 80 из этих 100 млрд.

Однако Китай - исключение. Капитал оттуда не утекает, а наоборот притекает благодаря не связанной с вирусом финансовой либерализации. Но если даже с притоком зарубежных денег экономика Китая все равно страдает, то что же будет с другими развивающимися странами, откуда западные капиталы бегут? Ведь вывод западных денег обещает им девальвацию, падение уровня жизни, увеличение расходов на обслуживание старых долгов и сложности с привлечением новых. И это в ситуации, когда казна и так пуста, поскольку расходы выросли из-за чрезвычайных трат на борьбу с эпидемией, а доходы сократились, так как бизнес и население беднеют, а экспортные товары, вроде сырья или комплектующих, дешевеют.

Китаю подешевевшие нефть и металлы, напротив, на руку: он - крупнейший в мире импортер природных ресурсов. Кроме того, данные первого квартала не в полной мере учитывают второй шок для китайской экономики - внешний. Вслед за спадом производства и потребления внутри страны "мировая фабрика" столкнулась с падением спроса на его продукцию в развитых странах. Китай производит почти половину комплектующих для конечной продукции развитых стран. Если спрос на айфоны и автомобили на Западе сокращается, поставщики в Китае разоряются, а его экономика тормозит. Однако этот шок будет отражен только в результатах второго квартала, за апрель-июнь. О них мы узнаем в середине лета.