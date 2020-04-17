В США на фабрике туалетной бумаги произошел мощный взрыв

Видеорегистратор водителя грузовика заснял момент мощного взрыва на целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) в штате Мэн, США. Вместе с другими лесовозами он ждал своей очереди на разгрузку, когда над территорией фабрики в небо взметнулся столб дыма и огня высотой несколько десятков метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на pompech.ru, по неустановленной пока причине в среду, 15 апреля, около полудня в цеху производства бумажной пульпы на ЦБК в городке Джей (Jay) произошел взрыв. По счастливому стечению обстоятельств обошлось без жертв - оборудование автоматизировано, а рядом с самим зданием никого из сотрудников не находилось. Несколько работников получили легкие травмы от падающих обломков, а также раздражение дыхательных путей от дыма и распыленных взрывом химикатов.

По всей округе разбросало обломки строения и комья не до конца "переваренной" установкой древесины. Было повреждено около дюжины автомобилей на стоянке и прочие строения на производственной площадке. Оперативно прибывшие на место пожарные быстро потушили возникшее после взрыва возгорание на крыше здания. Сколько времени уйдет на восстановление - неизвестно, работа фабрики приостановлена.