https://news.day.az/world/1224912.html Вылечившиеся от коронавируса рассказали о жизни во время болезни - ВИДЕО
Вылечившиеся от коронавируса рассказали о жизни во время болезни - ВИДЕО
Коронавирус уносит жизни людей по всему миру. Но многие из заболевших выздоравливают.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этой программе мы встретимся с теми, кто встретился с вирусом - и победил. Они связались с нами из разных стран Европы, чтобы рассказать о своей жизни во время и после болезни.
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