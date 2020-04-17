Вылечившиеся от коронавируса рассказали о жизни во время болезни

Коронавирус уносит жизни людей по всему миру. Но многие из заболевших выздоравливают.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в этой программе мы встретимся с теми, кто встретился с вирусом - и победил. Они связались с нами из разных стран Европы, чтобы рассказать о своей жизни во время и после болезни.