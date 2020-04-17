Чтобы победить общего врага, надо объединить усилия: как Европа борется с коронавирусом

Франция для борьбы с коронавирусом призвала страны Евросоюза тесно сотрудничать с ВОЗ. Официальный Лондон заявил, что по окончании пандемии задаст Пекину некие неудобные вопросы о начале вспышки. А в Испании правительство оценивает перспективы лета без туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, британцы уже по традиции аплодируют медицинским работникам, которые день и ночь ведут борьбу с коронавирусом. А МИД Соединенного королевства, видимо, решил взять пример с американских союзников, которые перекладывают на Китай всю ответственность за распространение инфекции. Глава министерства предупредил: когда пандемия останется в прошлом, Лондон начнет задавать сложные вопросы Пекину. Якобы есть все основания полагать, что китайская сторона могла остановить вирус намного раньше.

А вот Португалия не ищет виноватых. Все силы в стране направлены на борьбу с коронавирусом COVID-19. Как отмечают власти, результаты уже есть. И скоро можно будет говорить о постепенном возвращении к работе некоторых предприятий. А пока президент продлил режим ЧС до 2 мая.

"Я только что подписал продление чрезвычайного положения, которое, надеюсь, будет последним. Очень важно не допустить ошибок сейчас, чтобы в мае не сожалеть о необдуманных поспешных действиях. Впереди тяжелая борьба с вирусом, но мы уже много сделали, и у нас есть надежда победить инфекцию", - говорит президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.

Чтобы победить общего врага, нужно срочно объединить усилия, заявил президент Франции. Эммануэль Макрон призвал всех прийти на помощь Всемирной организации здравоохранения, которую США решили оставить без финансирования. По мнению Макрона, сейчас не время для ссор. А время срочно разрабатывать спасительную вакцину. Поддерживает ВОЗ и Германия.

А Италия, которая не раз обвиняла Евросоюз в неоказании ей помощи, заявляет, что ситуация в стране постепенно нормализуется. В стране, где продолжают работать российские военные медики, случаев заражения становится меньше, пациенты выздоравливают все больше. Но все же карантин на национальном уровне продлили. Пока до 3 мая.

"Главная проблема сейчас - в отсутствии вакцины. Она крайне необходима. Мы ждем, когда она наконец появится. Когда это случится, мы должны будем обеспечить ею всех жителей страны, чтобы у каждого человека - молодого или пожилого - выработался иммунитет. Только тогда можно будет сдержать пандемию", - комментирует ситуацию глава Итальянского национального института здоровья Сильвио Брусаферро.

Власти Испании тоже отдают себе отчет в том, что говорить об окончании пандемии еще рано. И уже смирились с тем, что туристическая сфера этим летом понесет колоссальные убытки. По самым оптимистичным прогнозам, Испания откроет свои границы для иностранцев не раньше сентября.

Из-за распространения коронавируса COVID-19 вводит новые ограничительные меры Болгария. Столицу страны - Софию - закрывают для въезда и выезда автотранспорта.

А министр здравоохранения Польши заявил, что все жители страны будут обязаны носить защитные маски в общественных местах до тех пор, пока не появится спасительная вакцина.