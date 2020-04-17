Число заболевших COVID-19 в Израиле увеличилось до 12855

Число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в Израиле увеличилось до 12 855, из них 148 человек скончались.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Число больных в тяжелом состоянии увеличилось до 182, 129 на искусственной вентиляции легких.

При этом 2 967 человек выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2 миллиона случаев заражения, свыше 131 тысячи человек скончались.