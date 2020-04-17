https://news.day.az/world/1224931.html Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1201, умерли еще 2 человека
Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1201, умерли еще 2 человека
За прошедшие сутки в Армении выявлено еще 42 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2 человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Сообщается, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1201, умерших от этого заболевания - 19 человек.
Выздоровели от коронавируса 402 человека.
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