Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1201, умерли еще 2 человека

За прошедшие сутки в Армении выявлено еще 42 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Сообщается, что число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1201, умерших от этого заболевания - 19 человек.

Выздоровели от коронавируса 402 человека.