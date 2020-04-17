Граждан Армении попросили очистить аэропорт «Домодедово»

Руководство аэропорта "Домодедово" просит граждан Армении в короткие сроки покинуть территорию аэропорта. Об этом сообщает посольство Армении в РФ, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как отмечается в заявлении посольства, большое количество граждан Армении продолжают оставаться в аэропорту "Домодедово", что приводит к скоплениям, которые противоречат мерам безопасности правительства РФ. В связи с этим руководство аэропорта вновь обратилось к дипмиссии, что продолжающиеся скопления уже создали проблемную ситуацию на территории аэропорта, нарушив правила карантина, введенные в Москве и Московской области.

В частности, соответствующие службы аэропорта зафиксировали в эти дни многочисленные нарушения правил карантина, которые связаны с несоблюдением социальной дистанции и других мер безопасности.