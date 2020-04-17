В китайском Ухане задним числом обнаружили сотни умерших из-за коронавируса

В китайском городе Ухань, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2, задним числом выявили еще 1290 смертельных случаев, связанных с инфекцией. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На ранних стадиях из-за ограниченных возможностей больниц и недостатка медицинского персонала несколько медицинских учреждений не смогли вовремя связаться с местными центрами по контролю и предотвращению", - приводит агентство заявление властей.

Всего в городе теперь насчитывается 3869 случаев гибели от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Кроме того, обнаружены еще 325 случаев заражения - что повышает общее их число в городе до 50333. Население Уханя составляет более 11 миллионов человек.

Как сообщает агентство, местные медики в разговорах с журналистами на официальных пресс-турах допускали, что в первые дни эпидемии могло погибнуть неучтенными какое-то число людей, но оговаривались, что не представляют китайское государство, говоря это, и никаких официальных данных нет.

За последние сутки, по данным властей КНР, стало известно о 26 новых случаях, что меньше, чем 46 зараженных днем ранее. Всего в Китае насчитывается 82,3 тысячи случаев, однако не учитываются инфицированные без серьезных симптомов, таких как температура или кашель.