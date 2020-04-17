Более половины российских регионов ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

Более половины регионов России ввели достаточно жесткие меры, ограничивающие местную экономическую деятельность, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Такие данные представлены в исследовании фонда "Институт экономики города", Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В целом по итогам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что большая часть субъектов РФ (58%) реализуют относительно жесткие меры по ограничению экономической деятельности, реагируя на быстро меняющуюся ситуацию с распространением инфекции или принимая превентивные меры по предупреждению ее распространения. В то же время единой позиции регионы не демонстрируют - при одинаковом уровне распространения инфекции различные регионы избирают иногда диаметрально противоположные меры по ограничению экономической деятельности", - говорится в исследовании.

По данным фонда "Институт экономики города", не всегда число ограничительных мер в регионе напрямую связано с острой эпидемиологической обстановкой на месте. "Только в 18 субъектах РФ (21%) уровень распространения инфекции и уровень жесткости ограничений экономической деятельности совпадают, тогда как в 49 субъектах РФ (58%) введены более жесткие ограничения экономической деятельности по сравнению с уровнем распространения инфекции", - подсчитали в фонде.

Высокий уровень распространения коронавируса и наиболее жесткие меры к экономической деятельности отмечены, например, в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Московской, Смоленской, Ивановской, Брянской областях, Республике Калмыкия. По данным исследования, из всех субъектов России только Республика Марий Эл при высоком уровне распространения инфекции применила слабые ограничения. При этом в Ивановской, Липецкой, Иркутской областях, Хабаровском крае и Республике Хакасия также действуют жесткие ограничения, а распространение коронавируса не такое сильное. "По всей видимости, это обусловлено намерением регионов в упреждающем порядке минимизировать риски, связанные с потенциальным распространением коронавирусной инфекции, не смотря на экономические потери", - отмечается в исследовании.

Фонд "Институт экономики города" выделил четыре уровня, жестокость ограничений в каждом из них зависит от числа дополнительных разрешенных видов деятельности в регионе. В исследовании говорится, что в 23 субъектах действуют очень жесткие ограничения, в 20 - просто жесткие. Например, в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Республике Коми работают исключительно организации, которые перечислены в указе президента РФ (больницы, аптеки, непрерывные производства, банки, продуктовые магазины).

"Наиболее мягкие ограничения введены в 20 субъектах РФ, к которым относятся в том числе Мордовия, Тверская область, Тамбовская область, Амурская область, Челябинская область, Кабардино-Балкарская Республика, Дагестан, Тульская область, Мурманская область, Алтайский край", - отмечается в исследовании. Местные власти этих регионов дополнительно разрешили работу более 30 различным видам организаций. Например, разрешено строительство, производство сельхозпродукции, авторемонт и сервисное обслуживание автомобилей, гостиничные услуги для тех, кто находится в неотложной командировке, работа дежурных нотариальных контор.