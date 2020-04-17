https://news.day.az/world/1224961.html В России мэр города погиб при пожаре
В России мэр города погиб при пожаре
Глава города Данилова в Ярославской области Российской Федирации Иван Свечушкин и его супруга погибли при пожаре в собственном доме в ночь на пятницу. Об этом ТАСС сообщил глава Даниловского района Александр Смирнов, передает Day.Az.
"Сегодня ночью трагически погиб Иван Васильевич Свечушкин. Произошел пожар в частном доме. Погибли он и его супруга", - сказал Смирнов.
По его словам, пожар начался в час ночи.
Иван Свечушкин стал главой города Данилова в 2018 году.
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