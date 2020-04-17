В России мэр города погиб при пожаре

Глава города Данилова в Ярославской области Российской Федирации Иван Свечушкин и его супруга погибли при пожаре в собственном доме в ночь на пятницу. Об этом ТАСС сообщил глава Даниловского района Александр Смирнов, передает Day.Az.

"Сегодня ночью трагически погиб Иван Васильевич Свечушкин. Произошел пожар в частном доме. Погибли он и его супруга", - сказал Смирнов.

По его словам, пожар начался в час ночи.

Иван Свечушкин стал главой города Данилова в 2018 году.