https://news.day.az/world/1224971.html Россия поднялась на 11-е место по числу случаев заражения коронавирусом в мире
Россия поднялась на 11-е место по числу случаев заражения коронавирусом в мире
Россия в пятницу поднялась с 14-го на 11-е место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также подсчетов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи заболевания, передает Day.Az.
По данным федерального оперативного штаба, число заразившихся в России достигло 32 008. По этому показателю страна опередила Бразилию, Нидерланды и Канаду.
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